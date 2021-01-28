Выявлено втрое повышающее риск смерти от COVID-19 заболевание

Ученые из США обнаружили, что риск летального исхода при заболевании коронавирусом у людей с шизофренией в 2,7 раз выше, чем у пациентов без этого психического расстройства. Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

Исследователи проанализировали медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка, из которых 7 348 человек были заражены COVID-19. Они разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории: с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами.

Проанализировав протекание и исход болезни у каждого, специалисты пришли к выводу, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от коронавируса почти втрое выше.

Отмечается, что связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от COVID-19 установлено не было.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что риск болеть крайне тяжело и погибнуть от коронавирусной инфекции наиболее высокий у пациентов старше 65 лет.