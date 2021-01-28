В Сан-Франциско переименуют более 40 школ, названных в честь Линкольна и Вашингтона

В американском городе Сан-Франциско переименуют 44 школы, названные в честь бывших президентов США Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, в связи с тем, что эти лидеры имели отношение к расизму, сексизму или рабству. Об этом информирует газета New York Times.

Отмечается, что решение о переименовании учебных заведений принял образовательный комитет города. По данным издания, для переименования потребуется $10 тыс. на каждую школу.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид раскритиковала данное решение, назвав его неуместным в условиях пандемии коронавируса.

Известно, что первый президент США Джордж Вашингтон был рабовладельцем, а 16-му главе государства Аврааму Линкольну приписывают решения, из-за которых погибли коренные американцы.

Ранее сообщалось, как памятник отцам-основателям США оказался под угрозой.