В России выявлено еще 19 138 новых случаев коронавируса

В России выявили еще 19 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2 897), Санкт-Петербурге (2 128), Московской области (939).

В стране за прошедший день выздоровели 26 775 пациентов, скончались 575.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 793 810 жителей России, умер 71 651 человек, вылечились 3 229 258.

Ранее вирусолог заявил о постепенном завершении пандемии COVID-19 в России.