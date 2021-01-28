В США двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия сторонниками Трампа

В США двое полицейских покончили с собой после штурма сторонниками экс-президента Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне 6 января. Об этом информирует газета Washington Post со ссылкой на главу полиции американской столицы Роберта Конти.

Отмечается, что суицид совершил 51-лентний полицейский Ховард Либенгуд, он умер 9 января. 15 января покончил с собой Джеффри Смит, который работал в патруле на протяжении 12 лет.



Согласно информации WP, вашингтонская полиция 6 января направила 850 полицейских на оборону Капитолия, еще 250 охраняли близлежащие территории. По предварительным оценкам, обеспечение безопасности центра Вашингтона в течение недели после беспорядков обошлось округу в $8,8 млн.

По словам Конти, это нападение на Капитолий показало слабые места в системе безопасности «самого безопасного города страны».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч американцев покинули Республиканскую партию после штурма Капитолия.