Песков: в Кремле не знакомились с новым расследованием Bellingcat

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали расследование Bellingcat.

Песков отметил, что из-за качества подобных расследований на них «просто не хочется тратить время».

«К сожалению, нет, не ознакомился. Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними», — сказал представитель Кремля.

По данным РИА «Новости», речь идет о расследовании Bellingcat The Insider и Der Spiegel, где утверждается, что люди, якобы причастные к «отравлению» Алексея Навального, могли быть причастны еще к ряду преступлений.