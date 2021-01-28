Член СПЧ осудил вовлечение школьников в незаконные протестные акции

На митингах 23 января присутствовало много несовершеннолетних, которых активно зазывали на акции через социальные сети. В связи с этим член СПЧ Александр Брод призвал родителей внимательней следить за детьми, чтобы их жизнь не подвергалась риску.

«Присутствие детей в разогретой людской толпе, в которой находятся провоцирующие давку и столкновения с полицией люди — это серьёзные риски для их безопасности. Эти угрозы должны отчетливо понимать родители и педагоги», — сообщил он «Газете.Ru».

Брод также осудил организаторов протестных акций, которые призывали несовершеннолетних выходить на улицы.

«Зазывать детей на митинги — это бессовестно. Уверен, что своих собственных детей организаторы митингов не зовут, а держат в тепле и безопасности. А ради чужих детей «стараются» изо всех сил: в ход идут завлекательные провокационные ролики с использованием элементов молодежной субкультуры», — рассказал член СПЧ.

Вместе с тем, по его мнению, большинство детей пришли на митинги из любопытства. «Им скучно дома в интернете сидеть, потому что в ряде регионов молодежная политика провалена и дети ищут отдушину, новых впечатлений и эмоций», — заключил Брод.