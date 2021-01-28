Задержанному за драку с омоновцами в Москве предъявили обвинение

Уроженцу Чечни, которого ранее задержали за драку с сотрудниками ОМОНа в Москве, предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУСК по Москве Юлию Иванову.

Ранее в соцсетях появилось видео с юношей, который дерется с силовиками на несанкционированной акции в столице. Родители молодого человека заявили, что его действия не имеют отношения к политическим взглядам.

Согласно информации СК, подозреваемый нанес омоновцам и полицейским «множественные удары руками и ногами по различным частям тела». Как сообщила Иванова, россиянину 2000 года рождения было заочно предъявлено обвинение, в дальнейшем его задержали в Псковской области.

Она также добавила, что следствие будет добиваться заключения фигуранта в СИЗО на время расследования.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину за драку с росгвардейцами на незаконной акции в Москве.