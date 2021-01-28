Венгрия рассчитывает получить «Спутник V» к концу февраля

Венгрия рассчитывает получить первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» к концу февраля. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на главу канцелярии венгерского премьер-министра Гергея Гуйаша.

Он отметил, что препарат безопасен и создан по современным стандартам.

22 января министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна получит 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.