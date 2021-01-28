Доктор Мясников согласился с прогнозом Гейтса о новой разрушительной пандемии

Врач Александр Мясников уверен, что человечество ждет вспышка нового заболевания. В беседе с «Газетой.Ru» медик уточнил, что Билл Гейтс прав в своем высказывании о неготовности мира к новым, более серьезным пандемиям.

Накануне основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предрек следующую пандемию, которая «может быть в десятки раз хуже». По его словам, к новым вспышкам заболеваний мир пока не готов. Но Гейтс выразил уверенность, что через два года медицина станет лучше.

«Билл Гейтс сказал, а я об этом сказал чуть раньше. Я всегда говорил, что мы ждем эпидемии, и ковид пришел чуть раньше. Весь медицинский мир ждет эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%. Поэтому так срочно разрабатывалась универсальная вакцина от гриппа. Вместо такой серьезной эпидемии пришел ковид с его минимальной смертностью в 2% и поставил весь мир на колени, а вернее — раком. Это показало полную неподготовленность нашу. Я много раз говорил, что ковид — это тренировка. Мы должны сказать ему спасибо за то, что высветил всю неспособность бороться с элементарной эпидемией», — считает Мясников.

По его мнению, новая пандемия «обязательно будет», поэтому по всему миру нужно настроить процесс мониторинга заболеваний, чтобы не упустить момент распространения вирусов.

«Я говорил, что нужно делать станции слежения в Бразилии, под-сахарной Африке, Мексике, Китае — откуда это идет и может пойти. Должна быть служба биологической безопасности, международная — не просто «фу-фу». По грани ходим давно, там все время вспыхивают эпидемии», — добавил Мясников.