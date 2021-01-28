Путин заявил, что производство вакцин идет с опережением графика

Президент России Владимир Путин заявил, что производство вакцины идет с опережением ожидаемого графика. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что привитыми от гриппа числятся 68 млн человек.

По его словам, до такого же уровня должны подняться показатели по вакцинации от коронавируса.

Российский глава также добавил, что действующие в стране ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции соответствуют настоящим угрозам.

Ранее власти Москвы рассказали о доле вакцинированных от COVID-19 горожан.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 101,4 млн заболевших, свыше 73,3 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».