В Москве в предстоящие выходные не будут работать оружейные магазины

В предстоящие выходные в Москве не будут работать многие оружейные магазины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей торговых сетей.

В магазине «Арсенал» рассказали, что получили специальное распоряжение правоохранительных органов о приостановке работы 30 и 31 января.

Такое же предписание получил магазин «Охотник на Сколковской».

Представители магазина «Артемида» сообщили, что тоже будут закрыты на выходных, но по техническим причинам.

Ранее Государственная дума отклонила законопроект, запрещающий приобретение гражданского огнестрельного оружия до 21 года.