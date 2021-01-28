Росстат отчитался о численности населения РФ на 1 января 2021

Численность населения России на 1 января 2021 года составила 146 млн 238 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По оценке ведомства, за прошлый год население страны сократилось на 510 тыс. человек. При этом численность населения России на 1 января 2020 года достигала 146 млн 748 тыс. человек.

Согласно данным Росстата, подобное сокращение населения последний раз было зафиксировано 15 лет назад. Тогда население страны уменьшилось до 143,8 млн в 2005 году и до 143,2 млн на начало 2006 года. С 2007 по 2009 годы данный показатель снизился до 142,7 млн.

При этом с 2010 года Росстат в целом регистрировал ежегодный прирост. Так, в 2015 году численность населения уже превысила 146 млн.

Как спрогнозировали в организации «Трезвая России», численность населения РФ к 2050 году составит 125 млн человек.