В Испании мошенники вымогали деньги у россиян

В Испании полиция задержала семерых человек, которые вымогали крупные суммы у россиян под предлогом закрытия уголовных дел. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальную полицию.

В некоторых случаях участники группировки показывали фиктивные документы, например, полицейские отчеты на имя испанского судьи. Арестованных обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и членстве в преступной организации.

Операция прошла в Малаге и Мадриде. Мошенниками оказались граждане России, Литвы, Украины, Сербии, Эстонии, Узбекистана, Германии. Они шантажировали жертв суммами до полумиллиона евро.

Полицейские задержали одного из преступников, когда он получал деньги от одной из жертв для «разрешения его уголовных проблем в России».

По информации полицейских, задержанные вели богатый образ жизни», жили в «роскошных домах» и имели «дорогие машины». У мошенников изъяли €45 тысяч, четыре машины, сотни дорогих сумок.

Ранее была выявлена новая схема мошенничества, согласно которой злоумышленники под видом логистических компаний рассылают людям на почту фишинговые сообщения, где указывают, что необходимо доплатить небольшую сумму из-за якобы непредвиденных расходов.