Банк Хоум Кредит переводит сотрудников на гибридный режим работы

Банк Хоум Кредит переводит сотрудников на постоянный гибридный режим работы, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 28 января.

Речь идет о тысячах специалистов головного офиса в Москве и колл-центрах в Обнинске, Томске и Волгограде.

Сотрудники таким образом будут постоянно совмещать удаленку и работу в офисе, что, утверждают в банке, никак не скажется на зарплате или льготах.

Формат работы будет определяться в каждом подразделении с учетом мнения самих сотрудников.

Так, например, в колл-центре около четверти перейдут на полностью удаленный режим, примерно половина будут совмещать удаленку и офис. Часть людей, это, в основном, новые сотрудники, будут работать только из офиса. Постепенно люди из третьей группы будут переходить в первую и вторую.

«Гибридный режим – это формат, который диктует новая реальность, и он важен для всех: и тех, кто уже работает в банке, и тех, кто только присматривается к нам как к работодателю, — говорит Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления Банка Хоум Кредит.

«Мы в Хоуме оцениваем работу по ее эффективности. Поэтому если сотруднику лучше работается из дома – мы идем ему навстречу», — отметил он.

Банк Хоум Кредит перешёл на гибридный режим ещё летом 2020 года. После полугода работы в таком режиме в банке решили сделать его постоянным.

«Несмотря на удаленную работу, эффективность сотрудников осталась по-прежнему высокой, а банку удалось достичь всех запланированных показателей», - отмечается в пресс-релизе.

Пешнев-Подольский пояснил, что банк не планирует отказываться от офиса, но его назначение изменится.

«В новом формате он станет пространством для объединения единомышленников. Здесь будут коворкинги, кофейни, спортивные площадки. Люди смогут встречаться, общаться, обмениваться идеями. Мы создадим уникальное пространство, в котором каждый сможет проявить себя», - подчеркнул он.