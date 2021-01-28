В Москве завели еще два дела на участников незаконной акции 23 января

Следствие завело еще два уголовных дела против участников несанкционированной акции 23 января в Москве, которые подозреваются в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в четверг, 28 января, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дела были возбуждены по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным следствия, 23 января 35-летняя участница незаконной акции вблизи столичной Пушкинской площади несколько раз ударила полицейского в область туловища. Правоохранитель находился при исполнении своих должностных обязанностей. Во время допроса женщина полностью признала свою вину.

В этот же день вблизи данной площади другой участник несогласованной акции, уроженец Псковской области, также применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии. Мужчина с силой бросил в сторону силовика специальное ограждение.

В СК отметили, что фигуранты уголовных дел уже задержаны, «с ними проводятся необходимые следственные действия». Там добавили, что в скором времени «им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения».

28 января в МВД назвали число уголовных дел, расследуемых после незаконной акции в Москве.