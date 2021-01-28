В Ереване прошла акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В Ереване прошла протестная акция, митингующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА «Новости».

Протестующие попытались взять штурмом здание Генпрокуратуры. Силовикам удалось оттеснить толпу от входа в здание, начались задержания.

Затем организаторы акции заявили о ее окончании, люди начали расходиться.

В ноябре 2020 года главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера.

Последний раз противники Пашиняна собирались на митинг 11 января возле посольства Армении в Москве.