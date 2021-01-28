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Общество. Новости

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Следствие запросило арест тиктокера, пинавшего машину ФСБ на акции 23 января

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Следствие просит арестовать 18-летнего тиктокера Константина Лакеева, которого обвиняют в умышленном повреждении машины ФСБ на несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда.

«В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича», — сказали в суде.

Ранее тиктокер извинился за нападение на служебную машину ФСБ на несанкционированной акции в Москве на прошлой неделе.

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