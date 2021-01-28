Власти Москвы сообщили о возможности привить от COVID-19 пенсионеров

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в столице есть возможность привить от коронавирусной инфекции всех желающих пенсионеров.

Она подчеркнула, что вакцинация людей старше 60 лет в городе никак не ограничена.

«Вакцину разрешили применять людям старше 60 лет, и в Москве для этой категории никаких ограничений по вакцине нет», — сказала Ракова.

Она отметила, что весь спрос на вакцинацию в столице готовы удовлетворить «в полном объеме». По словам чиновницы, у пенсионеров, которые прошли вакцинацию, почти не было побочных реакций на прививку.

Накануне столичные власти сообщили, что в Москве от COVID-19 будут вакцинировать курьеров и таксистов.

5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19. Первыми вакцину получили люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».