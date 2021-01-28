Попова: в РФ не выявили распространение «британского» штамма COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала заявила, что в России не наблюдается распространение «британского» штамма коронавируса.

Она сообщила, что ведомство проводит большое количество исследований, которое называется секвенирование.

«Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим», — отметила Попова.

По ее словам, данные о заразности «британского» варианта COVID-19 разнятся.

Накануне сообщалось, что «британский» штамм коронавируса выявили в 70 странах.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.