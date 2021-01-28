Карта «Тройка» будет действовать в Подмосковье

Московскую транспортную карту «Тройка» с 1 февраля готовы запустить на всех маршрутах общественного транспорта Подмосковья. Такое заявление в эфире телеканала «360» сделала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

По ее словам, карта будет запущена на всех 53 городских маршрутах региона.

Кротова рассказала, что «Тройка» была протестирована в городе Королев. В тестировании приняли участие 500 человек, уточнила она.

Замминистра также сообщила, что новый единый проездной на основе карт «Тройка» и «Стрелка» заработает в сентябре.

Со 2 января в Москве подорожал проезд в общественном транспорте.