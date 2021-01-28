Суд арестовал на два месяца тиктокера, пинавшего машину ФСБ на незаконной акции

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца TikTok-блогера Константина Лакеева, который умышленно повредил машину ФСБ на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, пишет РИА «Новости».

«Молодому человеку 2002 года рождения, принимавшему участие в несанкционированной акции в центре Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

Таким образом, молодой человек пробудет под арестом до 23 марта.

Ранее Лакеев признался, что закидал автомобиль ФСБ снегом и несколько раз пнул его. Он извинился за произошедшее и заверил, что подобного больше не повторится.