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Общество. Новости

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Дания продлила ограничения по коронавирусу

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Дания продлила до 28 февраля ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр Метте Фредериксен, пишет РИА «Новости».

По ее словам, специалисты подтвердили, что мутировавший штамм коронавируса продолжает распространяться.

«Мы не можем остановить распространение, но сделаем все, чтобы затормозить этот процесс. К сожалению, необходимо продлить жесткие ограничения до 28 февраля», — сказала Фредериксен.

Премьер подчеркнула, что единственное послабление вводится для школьников младших классов: они могут вернуться к очным занятиям.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией.

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