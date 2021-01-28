В Дагестане мужчина поджарил шашлык на Вечном огне

В дагестанском Дербенте полиция задержала мужчину, поджаривавшего шашлык на Вечном огне в парке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Днем в четверг, 28 января, социальные сети распространили видео, на котором местный житель жарит мясо на Вечном огне и советует, как приготовить шашлык правильно.

«Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении», – говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки забросали снежками Вечный огонь.