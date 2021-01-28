Власти Петербурга планируют отменить ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» сообщил, что в городе могут отменить ряд ограничений, введенных из-за коронавируса.

Он отметил, что городские власти планируют снимать существующие ограничения. По словам Беглова, этот вопрос будет обсуждаться с Роспотребнадзором в пятницу, 29 января.

«Все зависит от нас самих. Если мы будем соблюдать правила безопасности – это маски, перчатки, дистанция, стараться не попадать, где большое количество людей», — сказал он.

Он подчеркнул, что пока «расслабляться» нельзя и необходимо «ответственно относиться».

«Мы должны понять, что мы можем жить без ограничительных мер, но при соблюдении всех необходимых правил», — добавил Беглов.

По последним данным, в Петербурге зарегистрировали уже 327 160 случаев COVID-19, выздоровели 222 012 человек, скончался 9 571 пациент.