Установлены еще 5 человек, участвовавших в противоправных действиях на акции в Москве

Правоохранители установили личности еще пяти человек, участвовавших в противоправных действиях во время несогласованной акции, прошедшей в Москве 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в настоящее время ведется розыск данных участников незаконной акции, а также принимаются меры по их задержанию.

Она также сообщил, что эти лица привлекут к уголовной ответственности.

В четверг, 28 января, в СК России сообщили, что суд арестовал на два месяца TikTok-блогера Константина Лакеева, который умышленно повредил машину ФСБ на несанкционированной акции в Москве 23 января.