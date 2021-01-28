Онищенко назвал способ победить пандемию COVID-19 за две недели

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik назвал способ победить пандемию коронавируса за две недели.

«Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую: через 14 дней все это закончится», — заявил он.

Онищенко подчеркнул, что снятие некоторых ограничений не означает, что опасности больше нет. Россиянам по-прежнему стоит соблюдать все меры предосторожности.

Всеобщий масочный режим был введен в России в конце октября 2020 года. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, есть надежда, что его отменят в 2021 году.