Двое британцев оштрафованы на $13,7 тысяч каждый за игру в снежки

Двоим британцам выписали штрафы на 10 тысяч фунтов стерлингов (около $13,7 тысячи) каждому за организацию массовой игры в снежки в городе Лидс. Об этом сообщает Sky News.

По заявлениям полиции, молодые люди нарушили ограничения, введенные для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Один из организаторов игры уже был оштрафован за нарушение мер по COVID-19 в ноябре прошлого года, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате заражения коронавирусом в Великобритании скончались более 100 тысяч человек.