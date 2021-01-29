Novavax сообщает об эффективности своей вакцины от COVID-19 в 89,3%

Эффективность вакцины от коронавируса нового типа, разработанной американской компанией Novovax, по итогам третьей фазы клинических испытаний составила 89,3%, сообщается на сайте компании.

«Novavax <...> объявила, что NVX-CoV2373, кандидат на вакцину против COVID-19 на основе протеина, достигла основного конечного результата с эффективностью 89,3% по итогам третьей фазы клинических испытаний, проводимых в Великобритании», – указано в заявлении.

Компания отмечает, что в исследовании участвовали более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, при этом более 27% добровольцев составляют люди в возрасте старше 65 лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса.