Суд отменил постановление правительства Украины о новом правописании

Окружной административный суд Киева отметил постановление кабинета министров Украины о новом правописании, сообщил адвокат Александр Ильченко на своей странице в Facebook.

«Только что Окружной административный суд Киева удовлетворил наш иск и отменил постановление КМУ (кабинета министров Украины) о так называем новом правописании», – написал адвокат.

Основанием для подачи иска стало отсутствие у украинского правительства компетенции изменять правописание, пояснил Ильченко. Кроме того, в ходе рассмотрения иска было установлено, что «языковая комиссия» не разрабатывала новое правописание в том виде, в котором оно было утверждено кабмином.

В июне 2019 года мать ученицы седьмого класса одной из украинских школ подала в Окружной административный суд Киева иск против кабинета министров Украины с требованием отменить новую редакцию украинского правописания.

Новые правила были утверждены правительством страны 22 мая 2019 года, они вступили в силу 3 июня того же года.