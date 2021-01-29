Полиция Капитолия просит навсегда оставить забор вокруг здания конгресса США

Исполняющая обязанности начальника полиции американского Капитолия Йогананда Питтман призвала властей страны навсегда оставить ограждение вокруг здания конгресса после штурма в январе, сообщает Reuters.

«Я могу однозначно сказать, что необходимо внести значительные улучшения в инфраструктуру физической безопасности, включая постоянное ограждение и наличие готовых резервных сил в непосредственной близости от Капитолия», – заявила Питтман.

28 января стало известно, что двое американских полицейских покончили с собой после штурма Капитолия в Вашингтоне.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.