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Общество. Новости

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Ученые назвали апноэ во сне «тихим убийцем»

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Ученые австралийского Института исследования сердца назвали апноэ во сне «тихим убийцей» и рассказали о его опасности для сердечно-сосудистой системы, сообщает издание Express.

По данным ученых, апноэ, то есть остановка дыхательных движений, во сне повышает уровень адреналина, что приводит к повышению артериального давления и увеличивает риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.

В частности, на фоне апноэ могут возникнуть сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность и инсульт, указано в сообщении.

Кроме того, люди, у которых во сне наблюдается апноэ умеренной или тяжелой степени, подвержены более высокому риску появления сахарного диабета, головных болей, снижения памяти и концентрации, расстройств настроения, депрессии, а также эректильной дисфункции.

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