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Общество. Новости

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Десятки тысяч доз поддельной вакцины от COVID-19 продали пациентам в Эквадоре

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Центров альтернативной медицины в городе Кито в Эквадоре предлагал пациентам привиться фальшивой вакциной от коронавируса нового типа, сообщает El Comercio со ссылкой на секретаря местной мэрии по вопросам безопасности и управления Сезара Диаса.

По данным властей, сотрудники центра ввели пациентам 70 тысяч доз поддельной вакцины. При этом курс «вакцинации» состоял из трех доз, каждая из которых стоила $15. На данный момент учреждение закрыто, указано в сообщении.

Другой инцидент, связанный с вакцинацией от коронавируса, произошел в Литве. В одной из больниц страны женщине ввели сразу пять доз вакцины вместо одной.

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