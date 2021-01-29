В Москве в пятницу ожидается до -1°С и снег

В Москве в пятницу, 29 января, ожидается до -1°С, снег и гололедица, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -1 до +1°C. Будет облачно, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица. Ветер юго-восточный скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до -5...-3°C. Сохранятся облачность, гололедица и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 733 мм ртутного столба, ночью – 731 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.