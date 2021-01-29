В Москве изучат эффективность плазмы вакцинированных для лечения COVID-19

В Москве начинают масштабное исследование эффективности переливания плазмы людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, пациентам с COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что метод переливания плазмы переболевших коронавирусной инфекцией пациентам со средним и тяжелым течением болезни доказал свою эффективность и активно применяется в городских больницах.

«С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию», – рассказала вице-мэр.

Ранее Ракова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса нового типа в столице. По ее словам, привитыми числятся свыше 320 тысяч горожан, за сутки вакцинацию проходят от 12 до 15 тысяч человек.