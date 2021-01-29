Рейсы из аэропорта Внуково в Москве задержали из-за угрозы взрыва

В московском аэропорту Внуково задержали четыре рейса из-за угрозы о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На электронную почту аэропорта Внуково поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех самолетах из Москвы: в Анадырь, Санкт-Петербург, Магадан и Владивосток», — сказал собеседник агентства.

Самолеты были досмотрены, угроза взрыва не подтвердилась. Отправившие письма не были зарегистрированы ни на один из рейсов.

Задержка рейсов из-за проверки составила три часа.

Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и самолетах. В конце декабря сообщалось о «заминированном» аэропорту Домодедово в Москве.