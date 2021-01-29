Подозреваемые в попытке захвата здания правительства Армении задержаны

Следственный комитет Армении задержал пять подозреваемых в попытке захвата здания правительства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за попытку захвата, совершенную группой людей по предварительному сговору.

По словам главы правозащитной организации «Правовой путь», бывшего замминистра юстиции Армении Рубена Меликяна, в число задержанных вошли известный организатор акции протеста Аршак Закарян, чемпион мира и Европы по боксу Исраел Акопкохян и экс-депутат Арагац Ахоян.

До этого стало известно, что в Ереване прошла протестная акция. Митингующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ноябре 2020 года главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера.