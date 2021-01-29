Мальчик попал в больницу после избиения одноклассником в центре Москвы

В Москве 11-летнего школьника госпитализировали после избиения одноклассником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступила телефонограмма в полицию о том, что накануне около одной из школ в центре Москвы одноклассником был избит одиннадцатилетний мальчик», — рассказал собеседник агентства.

Ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По факту произошедшего полиция начала проверку.

Ранеесообщалось, что во Владивостоке 14-летние школьницы

сняли на видео, как избивают одноклассницу.