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Общество. Новости

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Мальчик попал в больницу после избиения одноклассником в центре Москвы

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В Москве 11-летнего школьника госпитализировали после избиения одноклассником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступила телефонограмма в полицию о том, что накануне около одной из школ в центре Москвы одноклассником был избит одиннадцатилетний мальчик», — рассказал собеседник агентства.

Ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По факту произошедшего полиция начала проверку.

Ранеесообщалось, что во Владивостоке 14-летние школьницы
сняли на видео, как избивают одноклассницу.

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