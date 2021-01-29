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Общество. Новости

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Россия может поставить ЕС 100 млн доз «Спутника V» во II квартале 2021 года

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Россия сможет предоставить Евросоюзу 100 млн доз вакцин «Спутник V» после завершения основной части вакцинации жителей РФ. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Предполагается, что такая поставка будет возможна во II квартале 2021 года при условии одобрения европейским регулятором EMА.

Вакцина «Спутник V» уже прошла регистрацию в России, Белоруссии, Сербии, Венгрии, Алжире, Аргентине, ОАЭ, Палестине, Венесуэле и других странах. Ранее в РФПИ заявляли, что в ближайшие две недели вакцина будет зарегистрирована более чем в 25 странах.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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