Россия может поставить ЕС 100 млн доз «Спутника V» во II квартале 2021 года

Россия сможет предоставить Евросоюзу 100 млн доз вакцин «Спутник V» после завершения основной части вакцинации жителей РФ. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Предполагается, что такая поставка будет возможна во II квартале 2021 года при условии одобрения европейским регулятором EMА.

Вакцина «Спутник V» уже прошла регистрацию в России, Белоруссии, Сербии, Венгрии, Алжире, Аргентине, ОАЭ, Палестине, Венесуэле и других странах. Ранее в РФПИ заявляли, что в ближайшие две недели вакцина будет зарегистрирована более чем в 25 странах.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».