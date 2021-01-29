В Нижнем Новгороде женщину оштрафовали за оскорбление в школьном чате

Жительницу Нижнего Новгорода обязали выплатить штраф за оскорбление матери другого ребенка в школьном чате. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Было установлено, что в октябре 2020 года в мессенджере WhatsApp в школьном чате женщина публично оскорбила нецензурной бранью мать другого школьника. Оскорбление прочитали более 20 человек. Обиженная родительница обратилась в прокуратуру.

В отношении правонарушительницы было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Жительница Нижнего Новгорода будет обязана заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Оскорбления в родительском чате привели к трагедии в Волгограде осенью прошлого года. Отца 12-летней школьницы до смерти избил брат оскорбленной женщины.