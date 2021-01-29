В Кремле прокомментировали публикацию СМИ о дворце в Геленджике

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, ознакомились ли в Кремле с репортажем Telegram-канала Mash о дворце в Геленджике.

Он отметил, что данный ролик представители администрации главы государства не смотрели, поскольку на это не было времени.

«Не знаю, о чем идет речь. Вы знаете, что это дворец не имеет отношения к Путину. А что там публикуют, я, честно говоря, не в курсе», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что никогда не посещал ту территорию.

Ранее Mash опубликовал материал, в котором говорится, что на месте дворца в Геленджике идет стройка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, кому принадлежит дворец, приписываемый главе государства после появившегося в сети ролика. При этом российский лидер Владимир Путин также прокомментировал видео о дворце в Геленджике.