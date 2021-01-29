Песков не обладает информацией об акции «Блокадный хлеб»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о прошедшей в Крыму акции «Блокадный хлеб».

Он отметил, что ежегодно в России проводится множество акций, посвященных Дню Победы.

Представитель Кремля также назвал постоянной для страны тему победы в Великой Отечественной войне.

«Ничего не могу сказать, просто не знаю», — добавил Песков.

В рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» на мероприятиях раздают кусочки хлеба весом по 125 граммов. Она организована в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда.

Ранее в Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба.