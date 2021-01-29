В Рязани уволили вице-губернатора, о награждении которого просили Путина

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, о награждении которого просили на пресс-конференции Владимира Путина, решил покинуть должность в связи с переходом на другое место работы. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов.

«Его увольнение по собственному желанию связано с переходом на другую работу, которая не связана с госслужбой», — пояснил Арапов, добавив, что ему неизвестны детали перехода Грекова.

На пресс-конференции Путина в декабре журналистка из Рязани Александра Безукладова попросила присвоить Грекову звание Героя России. По ее словам, вице-губернатор спас 7 человек при взрыве боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждение этой информации не было найдено. Пресс-секретарь губернатора Рязанской области уточнил, что в региональное правительство не поступала информация о награждении Грекова.