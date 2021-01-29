Две женщины пострадали из-за упавшего снега с крыши морга в Уфе

Две жительницы Уфы пострадали в результате схода снега с крыши морга. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.



Инцидент произошел на улице Цветочной. Из-за схода снега повредился легковой автомобиль, а также пострадали две женщины — 1963 и 1991 годов рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу, после оказания помощи их отпустили домой.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Как уточняет источник РИА «Новости» в экстренных службах, снег сошел с крыши здания морга.

Ранее с крыши дома в Тверской области ледяная глыба упала на восьмилетнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.