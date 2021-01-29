Минпросвещения России опровергло слухи о полном переходе школ на шестидневку

Минпросвещения прокомментировало данные о полном переходе российских школ на шестидневный режим обучения. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства «Большая перемена РФ».

В ведомстве отметили, что эта информация, которая появилась в СМИ и «тиражируется в родительских чатах», не соответствует действительности.

Министерство подчеркнуло, что решение об учебном графике школы принимают в индивидуальном порядке.

Там также заявили об отсутствии планов вносить нормативные изменения в эту часть.

Ранее Минобрнауки России опубликовало приказ о том, что вузы страны смогут вернуться к очному обучению со второй недели февраля.