Более 50% побочных эффектов при вакцинации в Сербии связаны с Pfizer

В Сербии более половины побочных эффектов, с которыми столкнулись привитые от коронавируса граждане, связаны с препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич отметил, что в стране были вакцинированы более 400 тыс. человек.

Он уточнил, что всего в рамках кампании по защите населения от коронавирусной инфекции было выявлено 62 случая появления побочных эффектов.

«Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 — на (китайскую вакцину — прим. «Газеты.Ru») Sinopharm, и всего одна на (российскую вакцину — прим. «Газеты.Ru») «Спутник V», — добавил Зелич.

По его словам, побочные реакции преимущественно проявлялись в виде боли, покраснения или отека в месте укола. Кроме того, у пациентов наблюдались утомляемость, слабость, повышение температуры и головная боль.

Ранее минздрав Израиля заявил, что у 13 вакцинированных препаратом Pfizer произошел лицевой паралич.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 102 млн заболевших, свыше 73,8 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».