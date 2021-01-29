СК заочно предъявил обвинение Волкову за призыв к подросткам участвовать в незаконных акциях

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение соратнику Алексея Навального Леониду Волкову за призыв к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется в заявлении, по данному делу была проведена лингвистическая экспертиза, на основании которой и в совокупности с другими материалами дела было вынесено соответствующее решение.

СК добавляет, что Волкову инкриминируется преступление в рамках статьи о «склонении в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий».

Кроме того, общественный деятель объявлен в розыск.

Ранее Роскомнадзор заявил о том, что соцсети могут быть оштрафованы за распространение призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.