ЭИСИ и РФФИ запускают конкурс научных проектов

В этому году вновь стартуют три конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, проводимые совместно РФФИ и ЭИСИ.

Среди них: конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук; на лучшие проекты фундаментальных исследований, реализуемых молодыми учеными, а также на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника .

В 2020 году на участие в конкурсах было подано 1199 заявок, из которых поддержан 191 проект.

Самыми популярными тематическими направлениями проектов, получивших поддержку, в прошлом году стали: «Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы применения», «Социальная активность в современном обществе», «Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования», «Ценности и традиции в формировании политической идентичности» и «Современная политическая система России: тенденции и направления развития».

«2020 год нам продемонстрировал насколько социально-политическая повестка и экономический уклад могут в одночасье измениться. Меняются принципы и подходы в управлении, появляются новые приоритеты. И в таком ключе очень важно, когда в выработку практических решений включаются эксперты научного сообщества, когда молодые специалисты общественно-политических наук становятся вовлеченными в анализ, и в выработку рекомендаций, и в подготовку вариантов принимаемых решений. В 2021 году мы вновь поддержали идею проведения конкурсов для дальнейшего развития общественно-политических наук и удовлетворения существующего запроса органов власти на совместную работу с академическим сообществом», — подчеркнул Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.