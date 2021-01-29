Мурашко: февраль-март станут переломным моментом в борьбе с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что февраль и март станут переломным временем, после которого пандемия коронавируса пойдет на спад, передает РИА «Новости».

«Думаю, февраль-март будут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — сказал он.

Глава ведомства напомнил, что риск заражения инфекцией остается крайне высок, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики.

В настоящее время в России коронавирус подтвержден у 3 813 048 человек. За последние сутки выявили 19 238 новых случаев заражения.