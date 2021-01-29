Мурашко заявил, что 60% взрослых россиян планируется привить в первом полугодии 2021 года

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о планах по реализации кампании по вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в первом полугодии 2021 года планируется привить 60% взрослого населения России.

Кроме того, министр добавил, что в гражданский оборот в стране выпущено свыше 4 млн доз вакцины.

При этом Мурашко уточнил, что для отправки в регионы доступно за последние сутки более миллиона доз препарата.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что производство вакцин в России идет с опережением графика.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 102 млн заболевших, свыше 73,8 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».