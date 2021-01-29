В России могут увеличить штрафы за фейки с использованием формы военных и полиции

Госдума занимаются разработкой законопроекта об ужесточении ответственности за распространение фейков с использованием военной или полицейской формы. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что планируется принятие законопроекта планируется в 2021 году.

«Мы готовим инициативу, которой предложим установить повышенную ответственность за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы, если это сопровождается какими-либо фейковыми действиями и заявлениями», — подчеркнул Хинштейн.

Он уточнил, что на данный момент за ношение такой одежды законодательством установлен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. По его словам, размер нового штрафа должен быть «более осязаемым».